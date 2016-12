Réagissez

La brigade des stupéfiants de la police judiciaire de Béjaïa a mis fin, cette semaine, aux activités de 6 trafiquants spécialisés dans la vente de drogue et de psychotropes, a indiqué la police dans un communiqué.

Originaires de Béjaïa, ces narcotrafiquants, dont l’âge varie entre 21 et 42 ans, ont été arrêtés en flagrant délit d’écoulement de produits prohibés, à proximité du CEM Chahid Bournine (Béjaïa-ville), indique la même source, qui ajoute qu’une quantité de kif traité, des psychotropes (Diazepam) et une arme blanche ont été saisis lors de cette descente policière.

Les dealers ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Béjaïa, pour «association de malfaiteurs», «détention et vente illégales de drogue et psychotropes» et «détention d’arme blanche prohibée».