Toutou Saâdi, l’ami des bonnes œuvres

Le nom de Toutou Saâdi est cité dans plusieurs actions à caractère social et culturel. Il apporte son aide précieuse à beaucoup de belles choses qui se font à Akfadou et ailleurs.

Connu dans la région comme ami et complice de Zinedine Zidane, Saâdi est né en 1952 à Aït Amara. Après ses études universitaires, il rejoint l’office national de la recherche scientifique (ONRS) où il exerce comme comptable. «Pour l’anecdote, nous raconte-t-il, c’est moi qui faisais les fiches de paie de Mouloud Mammeri qui était mon collègue de travail». A l’époque, jeune homme aux cheveux longs, ayant les yeux braqués sur cap Canaveral où se joue la course vers l’espace, se délectant des chansons d’Elvis Presley, des Beatles et d’autres maîtres du rock’n’roll, il ne s’est pas trop intéressé au grand berbériste, même s’il a lu son œuvre notamment «L’Opium et le Bâton». «Je regrette de ne pas avoir consacré beaucoup plus de mon temps à Dda Lmouloud, jeunes que nous étions, on était happés par le Rock, la guerre froide, par la chaîne III avec Leila Boutaleb, … » déplore-t-il.

En 1973, il part en France où il obtient le statut de résident. Il va y exercer selon ses termes 50 métiers, mais pas forcément cinquante misères. Ayant rejoint une société qui faisait dans la grande remise, transport de personnalités (chefs d’Etats, ministres, footballeurs…), il fait la connaissance de Zinedine Zidane, dont il deviendra grand ami. Il fait partie des membres fondateurs de la Fondation Zinedine.

Homme au parcours haut en couleurs, Toutou Saâdi s’est mis ces jours-ci à l’écriture d’une œuvre biographique qui révélera au public cet homme qui se consacre actuellement aux bonnes oeuvres.