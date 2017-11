Réagissez

Après avoir entamé ses actions environnementales avec la caravane «Akbou sans plastique», l’usine de recyclage Revaplast, en partenariat avec la circonscription d’Akbou des services des forêts, l’association SID et quelques entreprises privées de la région, a célébré la journée nationale de l’arbre, mercredi dernier, sous le slogan «Tous ensemble pour préserver et reconstituer nos forêts incendiées».

C’est dans les locaux de cette entreprise que les amis de l’environnement, écoliers, forestiers, employés et employeurs de l’entreprise, membres de l’association et autres invités, se sont regroupés pour cette journée. Au programme, la plantation de 400 plants d’arbres d’essence sur le site de l’entreprise, une visite guidée et des ateliers de dessin au profit des élèves venus de l’école primaire du village Aït Anane. Un mélange qui a créé une ambiance bon enfant. «Les actions au profit de l’environnement ne sont jamais vaines.

Œuvrant présentement à la valorisation des déchets et à la formation de base, nous sommes déterminés à animer des journées de sensibilisation, d’information, mais surtout de formation et d’action sur le terrain, en vue de parvenir à limiter les dégâts causés par nous-mêmes vis-à-vis de l’environnement», nous confie Ferkane Ahmed, patron de l’entreprise.

«A l’image des enfants venus aujourd’hui, on mise, à long terme, sur l’éducation environnementale des jeunes pour une ouverture vers un comportement citoyen, la sensibilisation de l’opinion publique pour la garantie d’un environnement sain aux générations futures, l’implication des jeunes dans la protection de la nature pour une prise de conscience», poursuit-il.

Les défis des trois partenaires sont basés sur la petite génération. Le président de l’association SID, Menad Azrou, n’a pas omis de rappeler les actions organisées au profit de la préservation de l’environnement : «Nous tenons des manifestations annuelles sur les journées mondiales et nationales de l’arbre, de l’eau et de la météo afin de cultiver l’esprit de responsabilité de chaque personne envers la nature.»

«Les enfants ont découvert un monde merveilleux, celui de l’action citoyenne. Ils n’oublieront jamais cette journée, elle sera gravée dans leur mémoire», explique Samir Aït Micourta, agent des forêts, circonscription d’Akbou. Dans l’espoir de voir se multiplier ce genre d’initiatives, surtout venant des entreprises, celles qui génèrent le plus de déchets pour l’environnement, les organisateurs restent confiants pour une amélioration à moyen terme.