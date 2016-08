Tourisme : vers l’assainissement du foncier

Réagissez

On retient de la visite du ministre de l’aménagement urbain, du tourisme et de l’artisanat, Abdelwahab Nouri, mardi dernier, à Béjaïa, qu’elle a servi à réitérer la volonté de ce département ministériel d’assainir le foncier concédé pour les particuliers qui n’ont pas su en faire bon usage.

Le ministre a dit, lors d’un point de presse, que «les mauvais investisseurs seront écartés» des concessions destinées à la promotion du secteur du tourisme pour ne faire en profiter que ceux qui sauront les fructifier.

A ce sujet, il a insisté que ces derniers ont droit à tous les égards du gouvernement, notamment en termes de facilitations, et ce en application des instructions du Premier ministre, Abdelmalek Sellal, relatives à la diversification de l’économie nationale en vue de s’affranchir de la dépendance aux hydrocarbures.

Le ministre ne donne cependant aucune donnée chiffrée sur le foncier concédé et resté inexploité, ni sur l’ampleur du phénomène à travers le pays, ni sur la date de l’application de cette mesure. Cela dit, il met en avant 1560 projets touristiques agrées et 511 autres qui sont en cours d’exécution au niveau de son département.

Dans la foulée, le ministre a loué «l’attitude favorable affichée par les opérateurs privés pour investir dans le tourisme» et le «potentiel touristique que recèle le pays», saluant au passage «le dynamisme» constaté pour le développement du secteur.

Néanmoins, le ministre qui trouve «regrettable» l’état d’abandon auquel sont voués les sites touristiques, estime que le tourisme ne peut se développer «sans un changement radical des mentalités».

Dans le même sillage, il admet «le manque de qualification» de la main d’œuvre employée dans le secteur, estimant que sans la qualification, selon lui, «axe majeur que l’Etat prend en charge», il n’y a point de tourisme.

Au cours de son long périple dans la wilaya, le ministre a inauguré plusieurs infrastructures hôtelières, parmi lesquelles des établissements fonctionnels depuis plus d’une année, tandis que d’autres encore en état de chantier ont été inspectées.