Vue sur Toudja

En procédant à la fermeture du siège de l’APC, les citoyens ont cherché à se faire entendre des autorités publiques.

Les villageois de Tala Hiba, dans la commune de Toudja, à 25 kilomètres au sud-ouest de Béjaïa, revendiquent l’alimentation de leur village en eau potable et l’accélération des travaux d’aménagement du chemin de wilaya n°43 qui relie le chef-lieu communal et leur village. Pour se faire entendre, ils ont fermé le siège de l’APC de Toudja, mardi dernier, et y ont organisé un sit-in. Pour le représentant de la population de Tala Hiba, M. Aït Hammada, président de l’Association culturelle, les projets qui ont été lancés pour la rénovation des conduites et des réseaux AEP traînent en longueur.

«La conduite qui alimente le réservoir de Achlouf depuis la station de Laziv, doit être renforcée. Faite en galvanisé, elle s’éclate fréquemment et l’APC ne peut que rafistoler les cassures», dit-il. Et d’ajouter que le réseau du village, qui a plus de 25 ans d’âge, est très vétuste. «Son remplacement par le PHD est une urgence. La première tranche des travaux de réfection a été entamée, mais la deuxième ne démarre pas encore.

Pourtant une entreprise a été engagée, mais au rythme auquel elle travaille, nous ne sommes pas près de voir le bout du tunnel», déclare-t-il. Ce réseau, selon notre interlocuteur, «a été installé avec les propres fonds des villageois avec l’aide de l’APC qui a fourni des conduites». Par ailleurs, juste après la fermeture du siège de l’APC, le maire de cette localité déshéritée financièrement s’est rendu aux services de l’hydraulique et à la daïra d’El Kseur afin de chercher des solutions à ce problème qui perdure.

Suite à cette action de protestation, le directeur de l’hydraulique de la wilaya et le subdivisionnaire du même service d’El Kseur se sont rendus sur place. Selon M. Ait Hammada, «les responsables sont venus pour évaluer la situation, mais aucune décision ferme n’a été prise sur le champ.

Ces derniers ont juste promis aux villageois d’envoyer une équipe technique le 15 septembre, soit après l’Aïd, afin d’établir une fiche technique pour l’estimation du volume financier de ce qui reste à réaliser du projet, puis, la soumettre au wali qui devrait débloquer une somme d’argent en conséquence». Le représentant de la population de Tala Hiba a également indiqué que «les villageois ont attiré l’attention des deux responsables sur le problème de l’assainissement. Car à plusieurs endroits du village, le réseau a éclaté et les eaux usées coulent à ciel ouvert».