Une journée de sensibilisation et de dépistage du diabète a été organisée vendredi 2 février, à l’école primaire Drissi Saâdi, au chef-lieu de la commune de Tizi N’Berber.

Organisée par la section locale de la fondation Béjaïa pour la culture et les sciences, cette journée a vu la participation d’autres associations et organismes activant dans le domaine de la santé dans la wilaya. Il s’agit de l’Association des diabétiques, l’Association des bêta-thalassémiques, le CTS (Centre de transfusion sanguine) et la section locale du Croissant-Rouge algérien.

Il a été procédé, durant cette journée, à la consultation et l’orientation des malades diabétiques non ou mal équilibrés, à la distribution des glucomètres aux nécessiteux et à la collecte du sang au profit des bêta-thalassémiques. Une conférence-débat a été animée, durant l’après-midi au centre culturel, conjointement par Dr Hichem Akouche, diabétologue, et Dr. Toufik Melzi, pharmacien-nutritionniste.

Les conférenciers ont abordé des thématiques sur la manière de reconnaître le diabète, ses complications, les moyens de prévention et la prise en charge des malades, lors de cette rencontre qui a drainé une foule de curieux et de personnes atteintes. Ils ont mis l’accent sur la nécessité de favoriser le dépistage précoce et la prévention contre cette maladie qui a atteint plus d’un million de personnes en Algérie. Ils inciteront l’assistance à favoriser la nutrition équilibrée comme meilleur remède avant que des personnes soient atteintes et des complications soient signalées.