L’Assemblée populaire communale de Tinebdar a inauguré son nouveau siège samedi 14 janvier, en saisissant, pour ce faire, l’occasion de Yennayer, premier jour de l’an amazigh.

L’inauguration a été faite sans l’ombre des officiels, non invités pour la circonstance. Elle a eu lieu en présence des élus locaux et de nombreux invités de l’APC, dont des habitants de la commune. «J’ai voulu que l’inauguration soit populaire», nous a confié Braham Bennadji. Pour la symbolique, le président de l’APC s’est entouré, lors de la cérémonie, de quelques personnages originaires de la commune que l’on a voulu comme symboles de réussite dans divers domaines.

Parmi eux figurent les deux joueurs du MOB, Faouzi Rahal et Malek Ferhat, le caricaturiste Ghilas Ainouche, et le journaliste Mustapha Kessaci. Une collation a été offerte pour cette occasion dans l’école primaire mitoyenne au nouveau siège, où Rachid Oulebsir, auteur et chercheur dans le patrimoine culturel kabyle, a été invité à communiquer sur Yennayer.

Ce nouveau siège a connu des péripéties qui l’ont maintenu en chantier ouvert pendant une dizaine d’années, ce qui a retardé sa réception. Le projet a consommé la somme globale de 70 millions de dinars. Il a reçu sa première tranche en 2008 sur fonds du PCD. Sa deuxième tranche a été débloquée quatre ans plus tard, en 2012, sur budget de wilaya, avant que n’arrive la troisième à la fin 2015 dans le cadre du PCD. Quatre millions de dinars ont été dégagés pour son équipement, vers la fin de l’année écoulée.

Depuis samedi dernier, tous les services communaux se sont installés dans les nouveaux locaux. Les équipements du biométrique ont été installés et l’état civil est prêt à être fonctionnel, le temps que prenne fin une grève du Snapap, qui est en cours. La bâtisse est constituée de deux blocs, dont la partie secondaire est entrée en service depuis plus d’une année. «Le bloc secondaire nous l’avons construit avec les propres moyens de l’ApC. Il a coûté 1,3 milliard de centimes», nous assure Braham Bennadji, qui finit par préciser que «si le wali veut faire une inauguration administrative, il est le bien venu».