Tinebdar : Formation sur l’élevage cunicole

Le CFPA de Tinebdar a abrité, dimanche dernier, une journée de formation sur l’élevage du lapin au profit de 25 éleveurs de la région. Organisée par la subdivision agricole de Sidi Aïch, cette formation sur l’élevage cunicole s’est penchée notamment sur les difficultés et les contraintes que rencontrent les éleveurs et les procédés et solutions à adopter pour les dépasser. Assurée par Boualem Bellil, le subdivisionnaire, cette formation a adopté une série de recommandations devant être mises en œuvre pour l’amélioration de la productivité et le développement de la filière. Respect des normes d’élevage, bonne gestion sanitaire des élevages, intégration de la femme dans le développement de la filière, création de coopératives cunicoles… telles sont, entre autres, les recommandations adoptées à l’issue de cette journée pour valoriser ce type d’élevage qui commence à intéresser de nombreuses familles rurales.