Timezrit : Conditions difficiles à l’école d’Iderraken

Réagissez

Chaque pluie est synonyme de congé forcé pour le staff pédagogique et les apprenants de l’école primaire de la cité Iderraken, dans la commune de Timezrit. Et pour cause : les salles de classe sont devenues de véritables passoires, en raison d’une étanchéité défectueuse. «La bâtisse prend l’eau de toutes parts. Après chaque épisode pluvieux, les locaux situés à l’étage supérieur sont complètement inondés, obligeant les responsables de l’établissement à renvoyer les élèves à la maison. Mal drainée, la cour se retrouve aussi submergée», se lamente un parent d’élève. «J’ai l’impression, renchérit un autre, que les responsables de la municipalité ont pris le problème à la légère, car cela fait longtemps qu’ils sont mis au courant, sans qu’aucune solution soit encore mise en œuvre». Pour sa part, un élu de l’APC avec lequel nous avons pris attache, s’est voulu rassurant.

«Nous avons réservé une enveloppe pour prendre en charge la réhabilitation de nos écoles primaires. Le chantier a été mis en branle et touchera progressivement tous les établissements, dont celui d’Iderraken», a-t-il déclaré.

Les parents soulèvent un autre problème lié à la surcharge des classes, et qui impose le recours à la double vacation dans ces locaux pédagogiques. «Les 540 élèves et leurs enseignants vivent une situation infernale qui rend difficile l’acquisition des connaissances. Les effectifs de scolarisés gonflent d’année en année, alors que l’infrastructure est restée la même depuis plusieurs décennies», relève un parent. Afin de desserrer cette étreinte, la construction de nouvelles salles de classe sonne comme une urgente nécessité, plaide-t-on.