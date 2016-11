Tifra : Les toits en Eternit mis à l’index

Réagissez

«Les tôles en Eternit contiennent de l’amiante et peuvent constituer un danger pour la santé publique. On les trouve en grand nombre sur plusieurs toitures dans notre région».

Mouloud Serrour, ex-président du comité de village Fettala, dans la commune de Tifra, sous le toit en fibrociment de la djemâa de son village, nous raconte ses multiples démarches pour attirer l’attention sur la dangerosité de ce matériau. «Il faut rapidement se débarrasser de ces tôles et les remplacer par une toiture adéquate», tempête-t-il.

Après l’enlèvement sur le territoire de la commune des tronçons de canalisations en amiante-ciment en usage dans les années soixante-dix et quatre-vingt et leur remplacement, ces dernières années, par des canalisations en PEHD, certains, à l’exemple de notre interlocuteur, font maintenant dans la sensibilisation pour le retrait des plaques ondulées en amiante-ciment utilisées encore comme toiture pour certains types de locaux et manipulées sans la moindre mesure de sécurité par les usagers.

Interrogé, un enseignant de physique nous précise que si les tôles en fibrociment sont neuves ou en bon état, elles ne présentent aucun risque, mais si elles sont endommagées ou usées, le risque d’exposition à l’amiante est réel.