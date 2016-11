Réagissez

La stèle érigée à la mémoire de Fatsah Chibane, ex-maire de Timezrit, au lieudit Martinez, à une faible distance d’Adekar, et inaugurée il y a une quinzaine de jours, a été profanée le 12 novembre par des inconnus.

La plaque en marbre noir à l’effigie du défunt apposée à la stèle a été complètement détruite et ses débris ont été retrouvés sur les lieux. Les spéculations vont bon train sur l’identité de l’auteur ou des auteurs de cet acte de vandalisme qui a suscité incompréhension et indignation parmi les citoyens de la région. Indécent, lâche, inqualifiable…

Ce saccage est qualifié par tous ceux que nous avons interrogés comme une vilénie et une grave atteinte à la mémoire du défunt assassiné par des terroristes. «C’est triste d’en arriver là, toucher et détruire une stèle à la mémoire d’un militant de la démocratie et élu du peuple, c’est tout simplement inqualifiable !», s’indigne un citoyen d’Adekar. Joint par téléphone, le P/APC de Tifra nous a déclaré qu’une nouvelle plaque commémorative garnira incessamment la stèle et le lieu, par mesure de sécurité, elle sera entourée d’une clôture.