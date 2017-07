Réagissez

Quelque 80 éléments, entre scouts du groupe Erroustomia et membres de l’association El baraâ wa El Ibtissama de Ghardaïa, ont passé un séjour d’une semaine à Tifra, du 18 au 24 juillet, à l’invitation du groupe scout Thiziri de la commune de Tifra. S’étant établi au centre culturel Hami Arezki, les hôtes de Tifra ont organisé diverses animations culturelles et ont effectué plusieurs sorties d’agrément pour découvrir quelques sites historiques et touristiques de la wilaya. Des villages de la commune de Tifra, le musée d’Ifri, le cap Carbon, les Aiguades… sont les quelques lieux visités par les jeunes Mozabites qui étaient enchantés autant par la beauté des lieux visités que par l’hospitalité des citoyens de Béjaïa. «C’est un séjour agréable et bénéfique sur tous les plans», indique dans ce sens un des responsables du groupe Erroustomia. Ce séjour d’échange et de découverte a été rehaussé par la venue du vice-président de l’APC de Ghardaïa et du président de l’association mozabite Thazmerth negh.