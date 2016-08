Tifra : De jeunes bénévoles à l’œuvre

Réagissez

Depuis presque deux mois, une trentaine de jeunes bénévoles du village Tifra se relayent chaque soir dans des travaux de volontariat se rapportant à l’embellissement du centre du village. Après avoir procédé, durant les nuits du mois de Ramadhan passé, au nettoyage du cimetière principal de la commune fermé par décision des comités en l’an 2000, les jeunes bénévoles se consacrent présentement à la plantation d’arbres ornementaux, le long du CV2 qui traverse le village. «Parfois jusqu’à minuit, nous entendons les bruits du marteau piqueur indiquant que nos jeunes sont encore à l’œuvre. Très belle leçon d’abnégation, d’engagement et de dynamisme que nous offrent nos jeunes volontaires», indique un sexagénaire, fier de la jeunesse du village.

En parallèle à l’opération de plantation d’arbres, ces volontaires nocturnes ont entrepris cette semaine la construction, sur l’ancien édifice de la fontaine «El Hammam» situé au centre du village, d’une stèle sous forme d’un Z amazigh pour dire l’attachement de la communauté aux traditions ancestrales et à la culture berbère. «Nous avons beaucoup de petites choses en chantier, pour donner un visage plus attractif à notre village, nous faisons ce que nous pouvons pour notre communauté et nous espérons mener à bout tout ce que nous avons projeté», nous déclare l’un des bénévoles.