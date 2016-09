Tichy : La ligne électrique, qui traverse la ville, indésirable

Réagissez

Dans une requête-pétition adressée aux autorités locales, des citoyens organisés en collectif demandent la mise hors service de la ligne 30 kva qui traverse la ville de Tichy.

Ce collectif de citoyens en colère avance, pour légitimer leur demande, que «vu sa vétusté et sa proximité avec plusieurs de nos habitations, cette ligne a été la cause de plusieurs accidents d’électrocution graves, dont deux ont étés malheureusement mortels et que d’autres ont brisé à jamais la vie d’au moins quatre jeunes personnes». Il faut dire que dans la localité, les lignes de basse tension font quasiment partie des constructions. Des câbles sont suspendus à quelques centimètres des fenêtres et terrasses et passent même au dessus des rambardes de balcons.

Aussi, ajoutent les pétitionnaires, «devant la gravité de la situation, et considérant que rien ne vaut une vie humaine et notre refus catégorique de voir un autre de nos concitoyens tomber victime de l’insouciance irresponsable, nous interpellons tous les services compétents ainsi que les pouvoirs publics afin de procéder sans délai à la rénovation et au déplacement de cette ligne, en rappelant à tout un chacun que sa responsabilité morale, civique, et pénale sont pleinement engagées».