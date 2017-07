Réagissez

Une activité culturelle tente d’agrémenter la saison estivale dans la grouillante ville de Tichy. A partir du 6 août prochain, un programme de projections de films en plein air sera lancé sur la place publique pour durer cinq jours. Ce «ciné-plage», une opération nationale qui englobe cette année six wilayas, est à sa troisième édition et met en partenariat la DCW et l’agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC). Chaque soirée, les Tichois et les visiteurs de la ville auront droit à deux films, un court et un long métrages, puisés essentiellement dans la filmographie algérienne. Parallèlement au grand écran, le livre aussi tente de prendre sa place par le moyen d’une bibliothèque qui investit à tour de rôle des camps de jeunes dépendant de la DJS.