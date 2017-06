Tichy : 5e édition du tournoi de pétanque

Réagissez

La 5e édition du tournoi de pétanque «La boule bleue» de Tichy, qui s’est déroulée au niveau du boulodrome du centre sportif de proximité du 2 au 19 juin, a vu deux équipes, sociétaires de la Jeunesse sportive d’Ighil Ouazzoug (JSIO), arriver en finale.

Une finale qui a tenu ses promesses devant une assistance nombreuse, puisqu’il s’agissait d’une rencontre entre deux équipes aguerries et sans doute les meilleures du tournoi. Au terme d’un match palpitant, la triplette, menée par Salem Ghoul, très à l’aise sur ses tirs dans les six mètres et les pointages millimétrés de ses coéquipiers Aït Sahel et Ahfir, a réussi à prendre le meilleur sur leurs adversaires du jour, les Ben Maâzouz, Hamitouche et Bellil.

Ce tournoi s’est tenu cette année dans une conjoncture particulière, marquée par la disparition prématurée du comédien Karim Bachiri auquel la jeunesse sportive de Tichy, à travers sa section pétanque, a tenu à rendre hommage en associant le nom du défunt à ces joutes boulistiques. Parallèlement à ce tournoi sportif, l’association théâtrale Afara, dont Karim était le pilier, a, quant à elle, concocté un riche programme culturel et sportif pour le Ramadhan.

Des rétrospectives de pièces de théâtre, dont le défunt fut l’auteur ou interprète, ont été données à la salle de cinéma de Tichy, jadis joyau architectural local et dont il convient aujourd’hui de souligner l’état de délabrement avancé dans lequel il se trouve plongé.