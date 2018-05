Tazmalt : Dépistage et sensibilisation sur le diabète

Réagissez

L’association «Asirem Imudhane» des diabétiques de Tazmalt, en étroite collaboration avec la toute jeune association «Ma santé en valeur» activant dans la même circonscription, a organisé durant la journée du samedi 12 mai une opération d’information et de sensibilisation sur le diabète. L’EPSP de Tazmalt et l’APC, ainsi que de nombreux bienfaiteurs anonymes, ont apporté leur précieux concours à cette journée, nous informe M. Attia, le président de l’association organisatrice.

Un staff médical composé d’un néphrologue, un diabétologue, un pédiatre et 4 médecins généralistes ont organisé des consultations au profit des malades, très nombreux à avoir répondu présent. Un diététicien nutritionniste a animé des conférences riches en enseignements sur l’observance du traitement et la manière vertueuse et saine de s’alimenter, sans perturber l’équilibre glycémique du diabétique. Partant du principe que la mère des batailles réside dans la prévention primaire et le dépistage, des mesures de glycémie et de prise de la tension artérielle ont été prodiguées au profit de tous les présents, lesquels ont eu droit à des dépliants informatifs sur le diabète, sa prévalence et les statistiques.

«Asirem Imudhan nous donne des motifs d’espoir et nous aide à surmonter notre maladie», déclare un septuagénaire diabétique. «On fait le tout pour le tout pour améliorer le sort de nos malades, qui sont souvent en butte à une prise en charge défectueuse et aléatoire. Preuve en est, les complications qui se font de plus en plus nombreuses, telles que la rétinopathie diabétique et l’insuffisance rénale», relève M. Attia, selon lequel 1568 malades émargent dans le registre de l’association. «La contribution des adhérents est primordiale, nous comptons beaucoup sur leur compréhension, car à l’heure actuelle 150 éléments seulement honorent leurs cotisations, ce qui nous handicape lourdement», déplore-t-il.

L’association «Asirem Imudhan» s’est assignée, entre autres objectifs, la création à Tazmalt d’une Maison du diabétique. «Une fiche technique est en préparation dans ce sens. Nous sommes en négociations avancées avec des partenaires institutionnels tels que l’APC et l’APW, qui ont promis de nous aider», annonce le président de l’association.