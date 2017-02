Taverdjets (Tifra) : Une djemaâ à divers usages

Réagissez

Taverdjets, tajmaât du quartier Takhlijth

Le mot tajmaât (djemaâ) désigne aussi bien l’assemblée des villageois que la place publique où elle tient ses réunions. Tous les villages kabyles disposent d’une ou de plusieurs places publiques, qui servent, en plus de lieux de réunion, à divers usages.

Edifiées aux endroits stratégiques du village (souvent au milieu ou à l’entrée du village), pour avoir un œil sur tous les mouvements des membres de la communauté et sur les personnes étrangères au village, les djemaâs affichent, selon les villages et le génie des maçons, différents aspects architecturaux. Taverdjets, la djemaâ du quartier Takhlijth, au village Tifra, en fonction jusqu’à ce jour, est une bâtisse avec toiture en tuiles romaines, élevée à l’intersection de l’accès principal du quartier et de deux accès secondaires.

En plus d’être un lieu de rencontres et de réunions, Taverdjets abritait aussi, jusqu’aux années soixante-dix, le rite de lewziaâ qu’organisait le quartier en certaines occasions. Elle est constituée de deux espaces, taqaât (le rez-de-chaussée), où se trouvent des bancs en béton, et un cagibi pour le dépôt des outils de travail et taghourfet (pièce au 1er étage) faisant quelque cinq mètres carrés et dotée de trois larges fenêtres, qui fait fonction de chambre à coucher et de lieu de prière.

«Taghourfet, en plus de servir aux villageois de lieu de prière et de sieste en été, était, naguère, mise à la disposition, par hospitalité traditionnelle, aux personnes de passage», précise un villageois. L’une des façades de tajmaât garde encore aujourd’hui un écriteau indiquant que sa construction, dans sa forme actuelle, remonterait à la fin du 19e siècle. Son réaménagement dans les années soixante a été effectué, d’après les témoignages recueillis auprès de quelques citoyens, par Belkaci Ferhat, assisté dans sa besogne par des membres du quartier.