Le club de lecture Ath Waghlis a accueilli, samedi dernier, à la maison de jeunes Chahid Aït Yahia Khellaf, l’écrivain Tarik Djerroud, qui a fait la présentation de son ouvrage en deux tomes Tamazight, l’âme de l’Afrique du Nord, paru récemment aux Editons Tafat.

Dans sa communication, le conférencier a fait brièvement la rétrospective de l’histoire mouvementée des Amazighs, de l’Antiquité jusqu’à l’époque contemporaine. Devant un public curieux et attentif, l’orateur a abordé de nombreux points qu’il a développés dans son ouvrage.

Il parlera tour à tour de l’origine du tifinagh, de la place de Oqba Ibn Nafaâ dans le récit national, du poids du Dahir berbère, de l’influence de Chakib Arslan dans la diabolisation de la culture amazighe, de la prise de conscience du fait berbère durant la période post-1945, de l’assassinat des berbéro-nationalistes, des dérives identitaires du FLN, parti unique…, et de bien d’autres questions liées notamment au combat identitaire.

Il insistera sur l’urgence de la mise sur pied d’une véritable académie dédiée à tamazight et d’une instance panamazighe pour canaliser les efforts, unifier la transcription et donner des ailes à la langue amazighe pour s’imposer à travers le monde. «L’école et la famille ont un rôle décisif dans l’essor de tamazight», souligne-t-il.

Les débats qui ont suivi se sont focalisés sur les facteurs ayant conduit à l’exclusion de tamazight (colonialisme, sacralité de l’arabe…) et sur la problématique liée à la transcription à adopter (latin, tifinagh, arabe) qui divise actuellement le landerneau politique. La fin de cette conférence-débat a été ponctuée par une vente-dédicace de l’ouvrage, qui, selon les propos de son auteur, connaît une bonne fortune. A noter que l’auteur anime depuis le mois passé, une conférence par semaine.