Les bénéficiaires des 60 logements sociaux dans la commune de Taourirt Ighil commencent à montrer des signes d’exaspération.

Attributaires depuis novembre 2014, à ce jour, ils ne sont pas encore entrés effectivement en possession de leurs logements. «Ni décision d’attribution ni clés. Que dalle !», fulmine l’un des bénéficiaires. Ayant saisi à maintes reprises, verbalement, les autorités locales et récemment, par écrit, l’OPGI, les bénéficiaires rappellent à travers leur correspondance que la patience a des limites. Ils exigent des autorités compétentes de mettre fin à leur calvaire, eux qui vivent présentement, signalent-ils, dans des conditions d’hébergement précaires. La réalisation des travaux de voirie et réseaux divers ainsi que l’électrification, avancées comme raisons de ce long retard, ne tiennent pas la route, selon les bénéficiaires. Il leur aurait été signifié lors de leur entrevue avec le wali, dernièrement, que le problème des VRD est pris en charge. Qu’attendent alors les autorités concernées ?, s’interrogent-ils, pour leur remettre leurs clefs et leurs décisions d’attribution ?