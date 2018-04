Taourirt-Ighil : Le CEM en fête

Réagissez

Le CEM Azirou Mohand Ouidir, relevant de la commune de Taourirt-Ighil a vécu mardi passé un moment festif et récréatif. La distribution des prix aux meilleurs élèves et aux retraités de l’établissement a été l’occasion pour tenir une fête colorée. Chants, poésie, interclasses, exhibition d’arts martiaux, spectacle de clowns, représentations théâtrales, poésie… diverses activités festives et pédagogiques ont été organisées à cette occasion, au grand bonheur des élèves friands de tels événements.

Pas moins de 80 élèves ont été récompensés pour les efforts méritoires qu’ils ont fournis durant les deux trimestres écoulés, en dépit d’une année scolaire perturbée par plusieurs mouvements de grève. «C’est important ce genre de détente pour nos élèves. En plus de cultiver l’esprit d’émulation, cela permet de nourrir leur mémoire d’agréables souvenirs», indique à ce sujet Maouchi El Hadi, directeur de l’établissement. Pour couronner cette fête, l’école a organisé, ce samedi, au profit des 4e A.M, une randonnée pédestre au lac noir .