Taourirt-Ighil : Billet retour sur la Colonne de la neige

Février 1852, le général bosquet de triste nom, campe avec ses troupes à Taourirt-Ighil, avec l’intention de poursuivre sa campagne de «pacification» et de mater l’insurrection conduite par Bou-Baghla.

En plus de rançonner les populations locales, il les soumet de force, au pénible travail de l’ouverture de la route qui va de Kebbouche vers Bejaïa. A son retour d’une razzia dans la région d’Ait-Idjeur où il est revenu avec 250 têtes de bétail, de l’argent et autres denrées, il envoie un convoi de 400 mulets à Bougie pour ramener le ravitaillement des troupes. La nuit du 13 février le temps se gâte. Une tempête de neige s’abat sur la région.

Le convoi est bloqué par la neige et la crue des oueds. Les vivres commencent à manquer. Les troupes de Bosquet n’ont comme nourriture que les bœufs de la razzia, d’ailleurs vite avalés. Devant cet enfer blanc, Bosquet, après la tenue d’un conseil de guerre, décide de lever le camp et de se mettre, lui aussi, en route vers Bejaïa.

Et c’est la sanction, ceux qui ont réussi à s’en sortir à l’exemple de Bosquet, souffriront toute leur vie de rhumatismes, les autres seront morts congelés et leurs armes et argent récupérés par les populations locales. Quelques 600 troupiers y ont péri (certaines sources parlent de 1200 soldats).

Les victimes seront enterrées, par la suite, au lieu dit Tilioua Lekhmis (Taourirt -Ighil) et on donnera à leur sépulture, le nom du «tombeau de la neige». Aujourd’hui encore, même si le lieu est envahi quelque peu par un maquis, on peut voir les pierres tombales de ces soldats des premières expéditions de la colonisation en Kabylie. En souvenir de cet épisode, la France coloniale a élevé un monument à Oued-Ghir, qui existe encore aujourd’hui et qui fut baptisé, lui aussi, «le tombeau de la neige».