Tamokra : 8 milliards pour l’achèvement des projets

Réagissez

A l’arrêt depuis plusieurs mois pour des raisons financières, les travaux de réalisation d’une école coranique à Tamokra, sur le site de la zaouia Sidi Yahia El Adli, reprendront incessamment, après le déblocage d’une enveloppe de 5 milliars de centimes, par la wilaya.

La décision a été prise par le wali, Mohamed Hattab, qui était en visite, la semaine passée, dans la région d’Akbou. Le projet consiste en la réalisation d’une école coranique, qui abritera plusieurs salles pédagogiques pour l’enseignement des préceptes de l’islam et le Coran et des espaces de détente et de loisirs. La capacité d’accueil de cette infrastructure mixte est de 250 apprenants. Cette sortie a permis, également, au premier responsable de la wilaya de s’imprégner des difficultés financières qui entravent le fonctionnement de cette commune rurale et la réalisation de projets d’équipements publics, seulement, avec les subventions de l’Etat. Ainsi, une rallonge de 3 milliards de centimes a été allouée pour l’achèvement du nouveau siège de l’APC.