Talsa appelle à la dépollution de l’oued Soummam

L’association sociale pour la protection du consommateur et de l’environnement, Talsa, s’élève, dans une correspondance adressée la semaine passée au directeur de l’environnement, contre la pollution de l’oued Soummam par les décharges qui pullulent le long de ses deux rives et autres déchets toxiques qui s’y déversent. L’association appelle le responsable du secteur à intervenir, notamment pour trouver des solutions appropriées pour dépolluer le tronçon de l’oued Soummam qui traverse, sur une distance de 18 km, les territoires des communes de Fénaia et Timezrit.

Des conséquences fâcheuses de cette pollution sur l’environnement, les rédacteurs citent, entre autres, la contamination des eaux souterraines, l’altération de la qualité des produits agricoles irrigués par les eaux de l’oued et l’indisposition des riverains et des usagers du CW21 et de la RN26 à cause des fumées toxiques qui se dégagent de l’incinération des déchets. Considérant que ces décharges sont une atteinte grave à l’environnement et à la santé publique, l’association exige l’éradication de toutes les décharges sauvages signalées sur le tronçon en question et réclame l’interdiction de l’usage des eaux de l’oued pour l’irrigation.