Réagissez

Après avoir épuisé toutes les voies légales, les citoyens du quartier Tala Fethoune, à Ighram, ont décidé de procéder autrement. Une grève d’une durée indéterminée serait la solution d’après eux. «Nous en avons marre d’aller quotidiennement nous plaindre auprès de l’APC, nous avons signé plus de quatre pétitions, sans réponse», déclare un des initiateurs lors d’une réunion qui s’est tenue dimanche dernier. Pour cause d’un problème au niveau de l’ancienne installation (tuyauterie) au niveau des châteaux d’eau, les habitants de ce quartier, spécifiquement, sont confrontés au problème d’eau depuis plus de cinq ans. «La plupart des installations sont changées, rénovées et retapées sauf la nôtre», se plaignent les habitants.

Le calibre des tuyaux est trop petit pour contenir les quantités d’eau qui émanent de la source et la pompe ne fonctionne plus depuis quelque temps. «Nous sommes outrés par l’ignorance des autorités, ils ne nous connaissent qu’en période des élections. Les responsables locaux ne viennent que pour nos voix et l’ADE pour prendre notre argent», se révoltent-ils. Construite dans les années 1990, la canalisation est vétuste. «Si les autorités locales avaient installé une deuxième chaîne AEP pour le versant nord de la commune, le problème aurait été évité. Une seule chaîne AEP depuis les années 1990, c’est aberrant !» ajoutent-ils.

La situation se complique de jour en jour. Les citoyens sont en alerte, ils attendent impatiemment la décision de la démarche à suivre pour en finir avec leur malheur, en cette vague de chaleur sans précédent qui traverse la région. Néanmoins, le président de l’Assemblée populaire communale d’Ighram a déclaré précédemment que la source du problème est seulement la pompe qui tombe en panne à chaque fois, et que l’APC n’a pas assez de moyens pour la prendre en charge.