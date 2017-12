Sports : De l’or à l’international

Réagissez

La jeunesse de Béjaïa s’est illustrée dans le domaine sportif pendant l’année 2017 en récoltant 198 médailles, dont 37 à l’international. Parmi celles-ci, 11 médailles en or ont été adjugées, une note d’optimisme dans le bilan de l’année. On s’est illustré dans les sports individuels comme le body-building, la boxe, les jeux d’échecs, la lutte, les arts martiaux, le kick boxing-muay thaïe et le judo. Contrairement aux sports collectifs qui n’ont glané aucune distinction dans le même niveau de compétition.