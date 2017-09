Soirée mémorable avec Malika Domrane

Réagissez

Malika Domrane en communion avec son public à Aokas

Le théâtre de Verdure de Bouteghwa, sis dans la commune d’Aokas, à une vingtaine de kilomètres à l’est de Béjaïa, attire désormais de grandes vedettes de la chanson kabyle.

Dans la soirée de samedi dernier, Malika Domrane a offert aux mélomanes, dont des familles, venus des quatre coins des wilayas de Béjaïa, Tizi Ouzou, Jijel et Alger, un spectacle mémorable. L’association Tadukli (L’Union) d’Aokas, qui a invité la chanteuse, a mis en place une organisation infaillible grâce à la mobilisation des membres de l’association et des villageois.

La chanteuse aurait pu regretter de rentrer à Paris sans passer par ce théâtre de Verdure, un bijou culturel lové sur le flanc de la montage, une structure copiée sur le modèle des théâtres en plein air de Rome antique.

D’entrée, Malika Domrane a reconnu «la chance» qu’elle a eue de rencontrer son fidèle public dans un village qui a réussi à faire parler de lui en si peu de temps grâce à la réalisation de ce théâtre à travers des volontariats et à l’aspect libre des programmes proposés.

L’enfant de Tizi Hibel (Tizi Ouzou) a bercé son public avec ses chansons cultes, puisées de son vieux répertoire à l’exemple de Assaru, Boubrit et Fkigh ak Sura. Entre deux chansons, Malika Domrane évoque les absents, à l’image de Matoub Lounès et Mohya, en leur rendant un vibrant hommage qui a captivé l’assistance. La prestation de la vedette de la soirée a subjugué les nombreuses familles. La chanteuse a impressionné par sa voix qui est restée intacte, accompagnée d’une gestuelle qui dessine et traduit les mots de ses chansons. Son jeu de scène est marqué par des gestes communicatifs qui ont permis l’interactivité avec un public complètement acquis.

Par ailleurs, Brahim Djabri, membre de l’association Tadukli, a tenu à rassurer les villageois et le public que le théâtre de Bouteghwa demeurera autonome. Ceci en réponse à une rumeur qui circulait sur les réseaux sociaux et selon laquelle le wali, qui a visité les lieux, «voudrait récupérer ou plutôt cueillir le fruit» des semaines de travail des braves villageois qui se sont offert cette arène de liberté et d’expression. «Aujourd’hui, le wali de Béjaïa s’est déplacé au théâtre de Verdure d’Aït Aïssa pour découvrir le site. Ils étaient accueillis par les membres de l’association Tadukli», a écrit Brahim Djabri sur sa page facebook. Et de préciser : «Les discussions ont tourné autour de l’état de la route du village qui mène au théâtre et du raccordement au réseau d’eau potable et de l’électricité de cette partie du village.» Ce membre de l’association a informé également que «ce qui a été retenu à l’issue de cette visite est le bitumage du tronçon menant au théâtre ainsi que l’électrification du site».

Un acquis qui verra le jour l’année prochaine si le wali tient promesse.