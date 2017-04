Réagissez

Un jeune homme de 36 ans a été arrêté dernièrement par les agents de police relevant de la sûreté de daïra de Sidi Aich pour avoir fait chanter des jeunes filles en les menaçant de publier des photos et des vidéos portant atteinte à leur dignité et leur vie privée sur le réseau social facebook, a fait savoir la police dans un communiqué de presse.

L’individu, natif de Sidi Aich, a été interpellé après que l’une des filles ait déposé plainte auprès de la sûreté urbaine de la même ville pour chantage et menace de publication de données privées sur un réseau social, indique le communiqué. Le malfrat aurait exigé de la plaignante une somme d’argent en contrepartie de la carte mémoire contenant les données qu’il menaçait de poster sur Internet, indique la même source, sans toutefois préciser comment l’auteur du chantage avait obtenu les dites photos et vidéos.

La police ajoute en outre que l’arrestation du mis en cause a été rendue possible grâce à l’enquête approfondie et les investigations menées par les éléments de la police judiciaire. Et d’indiquer enfin que l’individu a été présenté devant les juridictions compétentes pour le chef d’inculpation «d’exercice de chantage et menace de divulgation de données sur un réseau social», après quoi il a été condamné à trois ans de prison ferme et à une amende.