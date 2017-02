Réagissez

Sous le slogan «pour chaque centime versé, une vie sera sauvée», l’association de wilaya, Tu comptes pour nous, a organisé, samedi passé, à la salle des fêtes Youcef Abdjaoui de Sidi-Aïch, un gala artistique payant, dont la recette sera destinée aux personnes fragilisées et en difficulté.

Plusieurs artistes ont été mobilisés pour cette œuvre de charité et ont, le temps d’un après-midi, mis de l’animation dans la salle des fêtes de la région, souvent close. Baylache, Hakim Aqvayli, Moh Haroud, Ghiles Terki, Massi Bennadji, Nada, Nordine Cheikhi se sont relayés sur scène, pendant plus de quatre heures, au grand bonheur de leur nombreux fans venus se distraire et faire en même temps œuvre utile en renflouant les caisses de l’association. «Ce genre d’action doit se répéter plus souvent, c’est la meilleure façon de collecter des fonds pour les bonnes causes. Nos artistes répondent toujours favorablement quand il s’agit d’œuvres utiles», nous déclare Miche Mourad, partenaire de l’événement.