Sidi-Aïch : Un Cross pour les élèves

Pas moins de 250 élèves, entre écoliers, collégiens et lycéens ont pris part, mardi passé, dans le cadre de la phase daïra, au cross organisé à Maâla (Sidi Aïch) par la ligue de wilaya du sport scolaire. Les participants venant des deux écoles primaires (cités Nouvelle Mâala et Sidi Ayad), des deux lycées (Technicum et de Maâla) et des cinq CEM (Azout, Tibane, Ikedjane, Tinebdar et El Flaye) se sont mesurés sur des trajets adaptés en fonction de la catégorie d’âge et de sexe des concurrents. 1000 mètres pour les écoliers, 1500 mètres pour les benjamins, 2000 mètres pour les filles (minimes, cadettes et juniors) et 3500 mètres pour les cadets et les juniors. Les vainqueurs de cette compétition, cinq par catégorie et cinq par établissement participant, prendront part à la phase wilaya du cross scolaire qui aura lieu dans les prochains jours.