Réagissez

La direction des services agricoles (DSA) de Béjaïa a organisé, mercredi dernier, en partenariat avec les associations Assirem Gouraya et Talsa de Timezrit, une journée de sensibilisation sur le kyste hydatique.

Le chef de la subdivision agricole de Sidi Aïch, accompagné des membres des deux associations et de trois vétérinaires, ont sillonné, durant plus de trois heures, le marché hebdomadaire de la ville, fréquenté en cette veille de l’Aïd par de nombreux chalands et marchands et ont procédé à la distribution de quelque 1300 prospectus relatifs à cette maladie. Des explications et des conseils ont été donnés aux destinataires de cette campagne sur les moyens de prévention de cette zoonose, qui touche annuellement quelque 3 millions de personnes dans le monde.