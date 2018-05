Sidi Aïch : Le centre d’hémodialyse saturé

Réagissez

Le centre d’hémodialyse de Sidi Aïch, attenant à la polyclinique de la ville, subit une forte pression.

La cause est l’inadéquation entre les capacités d’accueil du service et le flux, sans cesse accru, de malades candidats à l’épuration extra-rénale. «Cinq malades atteints d’une insuffisance rénale en passe d’évoluer vers la phase terminale et qu’il va donc falloir admettre en hémodialyse sont enregistrés dans ce service», nous apprend un médecin de l’équipe soignante.

Or, «le centre tourne à plein régime et ne peut plus accueillir de nouveaux malades», relève Moussi, le chef de service. Le confort apporté par la consolidation, au cours de l’année 2017, du parc d’appareils d’hémodialyse et le renforcement du personnel soignant par l’apport de nouvelles recrues, n’a pas fait long feu. De son côté, le responsable du centre a souligné : «Nous sommes passés de deux à trois branchements par jour pour chacun de nos huit générateurs en service. Nous avons aussi deux générateurs de réserve et un troisième pour les dialyses d’urgence».

Si pour l’heure pratiquement tous les malades ont droit à trois séances d’hémodialyse par semaine, «conformément aux standards internationaux», il en sera certainement autrement dans les semaines et les mois à venir. D’autant plus, constate-t-on, que la transplantation, seule parade pour désengorger le centre, en est encore à ses balbutiements. Depuis 2015, nous confie M. Moussi, deux malades seulement ont libéré leur lit, après avoir été greffés. «Il y a encore beaucoup d’efforts à faire pour briser la frilosité des donneurs. Il y a, notamment, énormément de réticence des familles concernant les prélèvements d’organes sur les personnes en mort encéphalique», fait remarquer le médecin.

Autre source de préoccupation : la maintenance de ces équipements vieillissants, sujets à des pannes récurrentes. «Depuis le départ de notre technicien, voilà deux ans, c’est moi qui m’improvise réparateur. Pour les pannes importantes, nous sommes obligés de faire appel aux services de notre fournisseur, en l’occurrence l’IMC (Institut médico-chirurgical). Le temps d’attente déteint fatalement sur le fonctionnement du service et la qualité des prestations», explique le chef de service.