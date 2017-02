Réagissez

Selon le bilan de la campagne oléicole 2016/2017, dressé par la subdivision de Sidi Aïch, la circonscription a produit durant cette saison quelque 69 499 quintaux d’olives.

Cette baisse, en comparaison à la campagne 2015/2016, est due, selon les rédacteurs du bilan, à deux phénomènes : l’alternance de production et les aléas climatiques. Le verger oléicole de la circonscription s’étend sur une superficie totale de 5316 hectares et la plupart des plantations se situent sur des sols à forte pente et sont en majorité constituées de vieux oliviers. Les quelque 15 290 hectolitres d’huile produits cette année sont destinés essentiellement à la consommation et au marché intérieur. Actuellement, le litre d’huile est cédé dans plusieurs régions entre 750 et 850 dinars.