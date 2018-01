Réagissez

L’Institut national spécialisé dans la formation professionnelle (INSFP) de Sidi-Aïch a organisé, le mardi de la semaine passée, diverses activités festives en l’honneur du nouvel an amazigh.

Inaugurées, tôt le matin, par la visite des stands d’exposition (tableaux de peinture, sculptures, articles de vannerie…), les festivités se sont achevées à 16 heures par un gala artistique animé par de jeunes artistes de l’institut.

L’écrivain, Lmouloud Oubeqa, a animé une conférence-débat, où il a parlé de l’origine de la fête de Yennayer et des différentes pratiques et traditions observées en cette occasion chez les populations berbères. Un monologue et une pièce de théâtre ont été aussi au menu de cette manifestation fort appréciée par les stagiaires et qui a mis l’institut dans l’ambiance des grands jours.

«Ce genre de festivités sont des haltes culturelles bénéfiques pour nos stagiaires», nous dit Tari Kheiredine, artiste-peintre et fonctionnaire à l’INSFP.