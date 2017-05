Réagissez



L’Institut national spécialisé de la formation professionnelle (INSFP) de Sidi Aïch a célébré, mardi passé, la journée de l’étudiant. Au menu des festivités, une exposition de tableaux de deux artistes-peintres (Tari Kheïreddine et Chabni Mustapha) et une conférence-débat sur le sens de la journée de l’étudiant, animée par Mourad Touak, psychologue et président de l’association Ithri Ibouraine. La conférence, suivie notamment par les stagiaires de la section comptabilité, a permis de mettre en lumière le rôle joué par les étudiants et les lycéens algériens pendant la Guerre de Libération nationale. Partisan des méthodes de développement personnel, le conférencier dispensera, à l’occasion, divers conseils aux stagiaires en vue de les aider à mieux négocier avec les aléas de la vie.