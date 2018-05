Sidi Aïch : Journée d’information sur l’assurance agricole

Réagissez

En collaboration avec la subdivision de l’agriculture de Sidi Aïch, la Caisse régionale de mutualité agricole (CRMA) de Béjaïa a organisé, mercredi passé, à la salle des fêtes Youcef Abdjaoui, une journée d’information sur l’assurance agricole. Les communications présentées dans ce cadre par deux responsables de la CRMA, Khelloufi Hamou, président, et Atmane Yahia Cherif, chef de division, ont trait, notamment, à l’importance de l’assurance agricole et aux différents produits d’assurance végétale commercialisés par la CRMA. «S’assurer, c’est prévoir, c’est gérer les risques pouvant survenir à tout moment dans vos activités. Il faut que le geste de s’assurer devienne un réflexe naturel pour tous les exploitants», indique, à ce sujet, le président de la CRMA. Intervenant sur l’assurance végétale, tout en citant de façon exhaustive les différentes offres que propose la Caisse dans ce domaine, le chef de division a expliqué longuement les étapes du traitement du dossier d’assurance et les conditions à remplir pour toute souscription.B. B.