Sidi Aïch : Des postiers protestent

Les grévistes devant la poste de Sidi Aïch

Des employés du bureau de poste de Sidi Aïch ont observé une journée de grève, mardi dernier, en signe de solidarité avec leur camarade Acheuk Farid, agent exerçant à la poste du village Abaynou, commune de Timezrit, démis récemment de son poste qu’il occupe depuis plus de 33 mois. Cette mesure, qui touche leur camarade, est considérée par les grévistes comme une sanction injuste, un dépassement intolérable, un abus d’autorité que rien ne justifie. Ils appellent, à travers leur déclaration rendue publique, à l’application stricte de la convention collective, qui stipule dans l’un de ses articles la nomination de tout intérimaire après plus d’une année et un jour d’exercice. En sus d’exiger la régularisation de la situation administrative de leur camarade, les grévistes interpellent le directeur général pour l’envoi d’une commission d’enquête pour statuer sur ce cas qu’ils qualifient d’«abus de pouvoir». A noter que plusieurs associations de Timezrit ont apporté leur soutien à cet agent à travers des déclarations publiques et des motions de soutien.