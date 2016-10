Réagissez

L’oued Salomon qui traverse les quartiers Sidi Ahmed, Daouadji et Nacéria est obstrué avec de la terre et autres dépôts de travaux de bâtiment. Les habitants du quartier dit Cristal 1 de Sidi Ahmed attirent l’attention des pouvoirs publics quant au danger d’inondations que fait planer l’obstruction de ce canal. Ces derniers craignent qu’en «période des pluies, les eaux ne débordent du canal et se déversent dans les rues et quartiers environnants». Les habitants de ce quartier se remémorent qu’il y a quelques années, le débordement de ce oued avait inondé les cités Nacéria et Daouadji et la route qui mène vers la polyclinique. Pour prévenir un tel scénario, ils demandent aux services de la direction de l’Hydraulique de la wilaya d’intervenir afin d’entretenir le canal.