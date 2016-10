Sévère réquisitoire du Cnapest

Réagissez

Le Cnapest de Béjaïa, à travers son conseil de wilaya qui s’est réuni mardi passé au lycée El Hammadia, dresse un sévère réquisitoire contre la direction de l’éducation. Légèreté, anarchie, gestion hasardeuse et mauvaise coordination entre les différents services sont les principaux griefs formulés par ce syndicat à l’encontre de l’administration de tutelle et qui sont à l’origine de diverses situations de mécontentements, signalées dès la rentrée scolaire, dans différents établissements des trois paliers.

Dans un communiqué public, le syndicat fait état, notamment, d’irrégularités dans le mouvement des enseignants, d’opacité dans la confection des cartes scolaires et administratives, de déficit en encadrement pédagogique et administratif, de blocage dans la situation du parc logement, et d’atermoiements dans la prise en charge de plusieurs situations administratives et financières.

Tout en déplorant et en dénonçant l’état dans lequel se débat le secteur de l’éducation,

le Cnapest endosse l’entière responsabilité aux responsables de la direction de l’éducation, des mécontentements et des perturbations qui affecteront cette année scolaire le secteur si des mesures urgentes ne seront pas prises pour le règlement de toutes les questions posées.

Le communiqué signale, par ailleurs, l’adhésion du Cnapest Béjaïa au mouvement de grève initié par des syndicats autonomes pour les 17/18 et 24/25 octobre et appelle, par la même occasion, à la tenue d’un conseil national au terme de ces quatre jours de grève et à la création d’un observatoire national pour l’amélioration du pouvoir d’achat des travailleurs.