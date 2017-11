Réagissez

Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du diabète, l’association des diabétiques Leqser a organisé samedi dernier, à El Kseur, une journée d’information et de sensibilisation sur les complications associées au diabète, au profit des diabétiques et de leurs familles.

Cette rencontre, qui marque cette année sa 7e édition, s’est penchée sur les différentes pathologies que peut générer le diabète s’il est négligé ou mal traité.

Cinq communications, traitant de toutes les complications qui touchent une bonne proportion des diabétiques, ont été présentées par les docteurs Rabah Moad, Kada, A. Brahmi, Maâfa et Remila Nadir. «Le diabète est une maladie silencieuse, chronique, globale qui n’est pas très grave, mais qu’il faut prendre très au sérieux et traiter efficacement, car elle peut provoquer de graves complications», explique Rabah Moad, diabétologue et endocrinologue.

Parlant du pied diabétique, le diabétologue signale que la surveillance et le contrôle réguliers des pieds et des soins appropriés en cas de blessure ou d’autres anomalies sont les meilleurs réflexes qui écartent le risque de s’exposer au pied diabétique et à ses fâcheuses complications. «Gardez vos pieds en bonne santé. Ne marchez pas pieds nus. Mettez des chaussures de bonne qualité qui conviennent à vos pieds. Les pieds gonflent durant la journée, achetez vos chaussures en fin d’après-midi. Faites examiner vos pieds de temps en temps par un médecin», conseille le conférencier.

Quand on sait que chaque année, en Algérie, il y a plus de 7000 amputations dues au diabète et que le coût de revient de l’amputation se calcule en millions de dinars, on comprend l’importance de la prévention contre ce genre de complication.

Le docteur Kada, ophtalmologue, a évoqué succinctement les différentes pathologies oculaires causées par l’excès de sucre dans le sang avant de répondre aux nombreuses questions posées par l’assistance.

«La rétinopathie diabétique peut entraîner la baisse de l’acuité visuelle et parfois la perte définitive de la vue», explique le spécialiste après avoir listé les symptômes qui révèlent la présence de cette maladie (lettres d’alphabet déformées, une vision double, taches noires dans le champ de vision...). «Parfois même en l’absence de ces symptômes, on peut être atteint de rétinopathie, ce qui justifie l’importance de faire des contrôles réguliers pour dépister à temps cette maladie», conclut-il. Les complications rénales et les atteintes du système nerveux dues au diabète ont été expliquées par les docteurs Brahmi et Mâafa.

La synthèse des travaux de cette journée a été donnée par le docteur Remila Nadir, président de l’association organisatrice, qui a dispensé dans son intervention une série de recommandations pour éviter les complications liées au diabète. En parallèle, une collecte de sang et des tests de dépistage du diabète et de la tension artérielle ont été organisés à cette occasion.