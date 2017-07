Seddouk : Les habitants de Takaats posent un ultimatum

Les habitants du village Takaats, relevant de la commune de Seddouk, n’en peuvent plus d’entendre des promesses sans lendemain. Le persistant problème d’eau auquel ils sont confrontés les use et entame leur patience.

Réunis en assemblée générale, au début de cette semaine, sur la place du village, ils ont rendu publique une déclaration où ils posent aux autorités locales un ultimatum de trois jours qui prend fin ce mercredi. La réunion de dimanche dernier a servi d’occasion aux participants pour manifester leur «mécontentement devant la situation alarmante» et alerter sur le «climat de colère [qui] s’est installé au sein du village». C’est ce qu’ils écrivent dans leur communiqué, qui dégage beaucoup d’exaspération qu’ils expriment à l’égard des élus de l’APC. «Nous vous rappelons que notre village souffre depuis des années du manque d’alimentation en eau potable et malgré les nombreuses réunions de travail et vos promesses pour régler définitivement le problème, à ce jour le constat est le même, c’est-à-dire que l’eau potable est presque inexistante pour la grande majorité de la population du village» écrivent-ils. Les rédacteurs du document ajoutent que leur village a déjà été bénéficiaire de projets comme ceux concernant le réseau d’assainissement et le revêtement des ruelles. Des projets qu’ils soupçonnent d’avoir été «détournés vers d’autres localités». Leur ultimatum de trois jours est accompagné d’une plateforme de revendications qui réclame d’abord de régler «définitivement» le problème récurent d’alimentation en eau potable, et ensuite d’entamer «immédiatement» le projet d’assainissement du quartier Abakhbakh et celui du bitumage, comme ils revendiquent d’«affecter des ouvriers de la voirie au village comme convenu dans nos différentes réunions». Les protestataires menacent de donner une suite à leur ultimatum par des actions de rue et la fermeture du siège de l’APC.

G. K.