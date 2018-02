Seddouk : Deux ambulances pour l’EPSP

Réagissez

L’Etablissement public de santé de proximité (EPSP) de Seddouk, coiffant sept communes, a été doté au cours de ces dernières semaines de deux ambulances flambant neuves. D’après la directrice de l’établissement, qui a donné l’information, ces deux véhicules ont été affectés au profit des polycliniques de Béni Maouche et de Tamokra.

Les ambulances nouvellement acquises auprès de la direction de la santé et de la population, sont équipées, entre autres, de stations pourvoyeuses d’oxygène, du matériel pour perfusions et injections, d’un défibrillateur et d’un dispositif d’aspiration de mucosités. Bref, tout ce qui peut garantir une évacuation confortable et sécurisée du malade vers les établissements hospitaliers. «Nous disposons d’une ambulance qui n’a, à vrai dire, d’ambulance que le nom. Pour suppléer cette défection, nous avons du recourir à plusieurs reprises au véhicule tout-terrain de l’APC», souligne un agent paramédical officiant à la polyclinique de Trouna. «Cette ambulance est une bouffée d’oxygène. On ne peut que s’en féliciter, car nous avons tant souffert des évacuations en catastrophe et le plus souvent avec des moyens de fortune», soupire un villageois d’Aguemoune.