Une offre de logement dérisoire et une demande sociale explosive. Telle est l’insoutenable équation du logement social dans la commune de Seddouk. «Nos services ont recensé quelque chose comme 2700 demandes en attente de traitement, et les demandes ne cessent d’affluer», nous confie Djamel Tigrine, le P/APC.

En face, le programme immobilier concédé à la circonscription, dans le cadre de cette formule locative (LPL), se compose de 130 unités, informe-t-on. Ce parc de logements sociaux, inscrits à l’indicatif de l’OPGI est en cours de réalisation. «Le chantier en est à plus de 60% du taux d’avancement», nous confie le maire, indiquant que le site d’implantation de ces infrastructures est situé à hauteur de Mizeb, à la périphérie de la ville.