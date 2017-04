Réagissez

Les éléments de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Béjaïa ont démantelé, la semaine passée, un groupe spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d’armes à feu, a indiqué la police dans un communiqué.

Quatre individus, âgés entre 30 et 50 ans, ont été arrêtés et deux autres, appartenant au même groupe, sont recherchées, ajoute-t-on dans le même communiqué. Plusieurs semaines d’investigations et d’exploitation d’informations recueillies auprès de citoyens ont été nécessaires pour mettre fin aux activités illégales et dangereuses de ce groupe, qui activait, selon la police, entre Béjaïa et des wilayas limitrophes.

Les quatre individus neutralisés ont été arrêtés sur le lieu qui leur servait d’atelier de fabrication d’armes à feu, où également un important lot d’armes, de l’argent et d’autres objets ont été récupérés.

En tout, la police dit avoir saisi 8 armes à feu, dont 4 pistolets (16 mm) de fabrication artisanale, et 4 fusils de chasse (12 mm), 715 cartouches, une paire de jumelles, un porte-cartouches, des machines et équipements servant pour la fabrication et d’armes à feu, près de 3 kg de produits explosifs, 4 téléphones portables, une somme d’argent et deux véhicules qui servaient de moyens de transport.

Un dossier pénal contre les mis en cause a été présenté au parquet d’Amizour pour «association de malfaiteurs pour fabrication et commercialisation d’armes à feu et munitions sans autorisation» et «détention d’armes et de munitions sans autorisation».

Le divisionnaire principal de la police judiciaire de la sûreté de wilaya, qui a convié la presse jeudi pour communiquer sur cette opération de démantèlement, a fait savoir que l’enquête était toujours en cours. Tant que celle-ci n’est pas terminée, on n’en saura pas davantage sur ce groupe, surtout si ses activités ont un lien avec le terrorisme islamiste.