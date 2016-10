Réagissez

La direction de distribution de l’électricité et du gaz de Béjaïa, dépendant de la SDE (Sonelgaz), en réaction à une requête des habitants de Tichy qui demandent le déplacement d’une ligne électrique (voir Kabylie info du 27 septembre dernier), renvoie la balle aux plaignants en précisant que «c’est les constructions qui ont agressé le réseau électrique et non l’inverse, car la ligne électrique MT traversant la ville de Tichy existait bien avant ces constructions».

«Un constat amer mais réel en voyant des citoyens construire sous ou à proximité des lignes électriques sans pour autant respecter les normes techniques et sécuritaires arrêtées en la matière, d’autant plus que ces lignes représentent un danger de mort pour les citoyens et leurs familles», précise la SDE dans un écrit adressé à notre rédaction.

«230 cas d’agression d’ouvrages électriques et plus de 150 cas d’agression d’ouvrages gaz» ont été recensés, dont certains ont fait l’objet, selon le même document, de «plaintes déposées à l’encontre des agresseurs». La SDE se dit disponible à déplacer ces lignes «agressées» à la condition «de prendre en charge les frais y afférents, conformément

à la réglementation en vigueur».