Réagissez

Des exploitants de lignes intercommunales desserviront aussi des lignes...

Un dispositif est mis en place pour permettre à des milliers d’estivants de se déplacer vers les nombreuses plages de la wilaya sur ses deux côtes est et ouest.

Dans le cadre de la préparation de la saison estivale, les secteurs des transports et du tourisme ont été examinés et passés au peigne fin lors d’un conseil de wilaya, tenu dernièrement et présidé par le wali. Concernant le secteur des transports, d’après son directeur, un dispositif a été préparé en prévision de cette période touristique, qui comprend, entre autres, la répartition de deux groupes de transporteurs exploitant des lignes urbaines (361 véhicules) pour desservir l’axe Oued Dass (côte ouest RN 24), tout en assurant la continuité du service public sur les lignes régulières.

Il est prévu également de mettre les moyens de transport nécessaires : des microbus de 12 à 15 places pour assurer la desserte de la plage des Aiguades, orienter les transporteurs exploitant des lignes rurales et intercommunales, avec 2467 véhicules, à desservir les différentes plages et sites touristiques de la wilaya durant les week-ends et les jours fériés, à partir des communes de l’intérieur de la wilaya.

Le directeur des transports par intérim a également envisagé de mettre en œuvre, selon les besoins exprimés, un système d’exploitation de lignes en navette à partir de midi pour les transporteurs desservant la côte est (axe Melbou et Kherrata), avec un nombre de véhicules de 164 minicars de 30 places. Pour les week-ends et jours fériés, la navette s’effectuera toute la journée, a-t-il informé.

Le wali a instruit le directeur des transports afin d’améliorer le transport en milieu rural, en réorganisant les points des arrêts et en installant des abribus. Il l’a instruit également afin d’établir un plan spécial de transport nocturne pour le mois de Ramadhan et permettre aux gens désirant se déplacer de trouver les moyens de transport nécessaires. Des dispositions ont été prises aussi par le secteur du tourisme pour une meilleure saison estivale.

A ce propos, un rapport a été présenté lors de ce conseil de wilaya par son directeur. La concession des plages est désormais annulée, a rappelé le wali, suite à une décision du ministère de l’Intérieur, en attendant les nouvelles orientations. Le directeur du tourisme est instruit d’exploiter les autres atouts et richesses que possède la wilaya de Béjaïa, surtout dans le domaine culturel, cultuel et historique, et penser à encourager le tourisme dans ce domaine.

Des opérations de nettoiement des plages seront entamées dès à présent par les chefs de daïra sur instruction du wali, qui leur a demandé

d’installer des plaques d’orientation des plages au niveau des RN24 et RN9. Aussi, la création d’un SAMU en mer a été annoncée. Le malade pourra être évacué vers le port de Béjaïa, puisqu’une unité maritime de la Protection civile sera inaugurée dans quelques jours.

Le directeur du tourisme a été aussi instruit de multiplier les sorties des inspecteurs du secteur au niveau des hôtels et sites d’hébergement.

Par ailleurs, deux journées d’information et de formation sont programmées dans ce cadre de préparation de la saison estivale par la wilaya prochainement. Elles ont comme thème la lutte contre les MTH et les feux de forêt.