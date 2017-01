Routes : Alerte au verglas

Réagissez

Après la neige et la pluie, c’est le verglas qui occupe l’arène à Béjaïa.

Des pluies verglaçantes favorisées par la vague de froid sec qui a suivi le dernier épisode neigeux affectent plusieurs routes et causent de nouveaux désagréments aux automobilistes qui les empruntent. C’est le cas, par exemple, sur la RN 106 reliant Béjaïa à Bordj Bou Arréridj, les RN 74 et 75 reliant Béjaïa à Sétif respectivement via Tagouba et Béni Maouche, la RN 12, allant vers Tizi Ouzou, en passant par El Kseur, ou encore les chemins de wilaya, chemins communaux et chemins de villages situés dans les régions de haute altitude. Les automobilistes se plaignent d’une chaussée glissante et dangereuse. La protection civile d’ailleurs fait état de plusieurs accidents sans gravité et appelle les usagers de la route à la prudence.