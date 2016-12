Réagissez

Éducation : Des contractuels marchent pour la «dignité»

Le 27 mars 2016, une grandiose marche s’est ébranlée de Béjaïa vers Alger. Ils étaient plusieurs centaines d’enseignants contractuels et vacataires, venus des quatre coins du pays à se donner rendez-vous dans l’ex-capitale des Hammadites, afin de rallier la capitale, à pied, pour revendiquer leur intégration dans le système éducatif. Baptisée «marche de la dignité», la manifestation a pris fin au bout de près de 200 kilomètres, dans la commune de Boudouaou, à Boumerdès, au portes d’Alger, après avoir été réprimée par les forces de sécurité. La machine répressive de l’Etat a été plus forte que la détermination des marcheurs, bien que ceux-ci soient soutenus par les syndicalistes du CLA et ceux du Cnapeste, qui ont assuré l’encadrement et la logistique pour des contractuels qui ne sont pas habitués à ce genre de manifestations de rue. N. D.



Feux de forêt : Un incendie ravage Gouraya

L’été 2016 a été marqué par de nombreux incendies. Le plus important est celui du mont Gouraya, qui a menacé à la fois des vies humaines et des installations pétrolières. C’est également l’un des rares feux dont on a reconnu l’origine humaine.

Le 21 août, un vieil homme, gros propriétaire terrien, qui défraîchissait son terrain, situé au pied de Gouraya, a failli embraser toute une ville. L’acte est resté impuni. Si ce n’était les vents qui ont tourné, les dégâts auraient été plus importants. Néanmoins, 167 ha de couvert végétal ont été dévastés. Il a été déploré, également, la perte de 80 ruches et 50 ha d’arbres fruitiers pendant que les zones importantes pour les plantes, une sorte de laboratoire à ciel ouvert dédié aux observations scientifiques des plantes, ont été épargnées. Afin de prévenir contre le feu à Gouraya et le reboisement de cet espace, la direction du Parc national de Gouraya a réuni, une semaine plus tard, les associations de la ville et les principaux acteurs de lutte contre le feu. L’idée de la création d’un comité des riverains pour la sauvegarde du parc et la prévention a été avancée pour préparer une opération de replantation d’envergure, mais rien n’a été fait, hormis quelques initiatives menées par des associations locales. L’épisode de Gouraya a démontré à quel point les moyens des services concernés par la lutte contre les incendies sont dérisoires.N. D.



Sport : Le MOB défie les grands de l’Afrique

Le fait qui a marqué l’actualité sportive en Algérie et particulièrement dans la wilaya de Béjaïa est l’arrivée de la formation du MOB en finale de la coupe de la CAF perdue devant le club congolais de TP Mazembé sur le score de 1 à 5 en score cumulé. En effet, pour une première participation à une compétition africaine, les Crabes se sont permis le luxe de réaliser un exploit historique en arrivant à la finale de la coupe de la CAF. Reversés dans cette compétition après leur élimination en ligue des champions d’Afrique, où ils étaient engagés en début de la compétition, les Vert et noir, sous la houlette du coach Nasser Sendjak, ont défié la faveur des pronostics en faisant écarter sur leur chemin plusieurs ténors du continent africain à l’image de l’Espérance du Tunis, le FUS de Rabat et d’autres.

Face au manque d’expérience des nombreux joueurs, les Béjaouis se sont contentés d’un match nul à l’ match aller à Blida avant de s’incliner lourdement au match aller à Lubumbashi (Congo) sur le score de 1 à 4. Actuellement, les Crabes traversent une situation délicate en championnat avec une dernière place et des résultats négatifs qu’ils ne cessent d’enchaîner depuis plusieurs semaines pour des raisons liées à la fatigue, les divergences au sein de CA et la crise financière.L. Hama