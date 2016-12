Réagissez

Décès d’Aït Ahmed : Mobilisation pour le dernier hommage

Béjaïa s’est réveillée la matinée du premier jour de l’an 2016 sous le rythme de la mobilisation. Une mobilisation sans précédent de sa population pour le dernier hommage rendu au leader historique du Front des forces socialistes (FFS) Hocine Ait Ahmed, décédé le 25 décembre 2015 et inhumé le 1er janvier 2016. En plus des citoyens qui se sont rendus avec leurs propres moyens à l’enterrement, des associations, des comités de village se sont proposés afin d’organiser le déplacement des foules nombreuses qui se préparaient à quitter Béjaïa vers le village Ath Ahmed, dans la commune de Ain El Hammam.

Ceux qui n’ont pas pu se déplacer ont rendu hommage à Dda LHocine au niveau de leurs communes comme ce fut le cas à Tichy où la population, dont des militants de divers horizons, a tenu un rassemblement devant le siège de l’APC. Evidement, c’est dans les structures du vieux parti de l’opposition que l’ambiance du déplacement collectif et l’effervescence de ce déferlement humain se faisaient sentir le plus. Des listes ont été ouvertes pour tous ceux qui souhaitaient honorer la mémoire du défunt dans son village natal. Le souvenir de cette grande mobilisation pour le leader charismatique est dans les mémoires. N. Douici



Prix du transport : Une augmentation qui a fâché

Dès l’annonce de la hausse des cours du carburant en début de l’année, les transporteurs ont été les premiers à sauter sur l’occasion pour revendiquer une augmentation de leurs prestations. Pour ce faire, il n’a pas fallu plus d’une journée d’arrêt de travail, le temps de décider unilatéralement de cette augmentation et mettre la pression, et le tour est joué. De 15 DA le prix du ticket de bus urbain, celui-ci est passé à 20 DA. Un relèvement qui aurait pu passer pour légitime s’il n’était pas de 33%, soit plus du triple du seuil de 10% fixé par le ministère des transports en compensation des pertes dues à l’augmentation du carburant. Tout aussi en violation des directives du ministère, les prix du ticket des lignes rurales et suburbaines ont été revus à la hausse dans l’anarchie totale. Fidèle à elle-même, la direction des transports, qui a normalement pour mission de veiller au respect de la réglementation tout en préservant les équilibres, s’est tenue à l’écart et a entériné cette augmentation sans coup férir. Les usagers du transport en commun, impuissants, n’ont fait qu’encaisser ce nouveau renchérissement qui avait les allures d’un passage en force. Outré, seul un groupe de citoyens, à sa tête Yanis Adjlia, président de l’association Adic (défense des consommateurs), s’est élevé pour dire non à ce diktat. Un rassemblement a été aussitôt organisé devant le siège de la wilaya pour dénoncer la passivité des autorités et les 33% d’augmentation du prix du ticket pour des prestations qui laissent à désirer. Pour mater cet embryon de contestation, les services de sécurité ont brandi la matraque. Mohand Hamed-Khodja



Lait en sachet : Entre rareté et vente concomitante

Le lait, ce produit de large consommation, n’était pas disponible à souhait sur les étals des commerçants dans les villes et villages de Béjaïa pendant toute cette année qui s’achève et même celles d’avant. La perturbation de sa distribution a irrité les ménages. Sa rareté a profité aux commerçants qui appliquent, à ce jour, une vente concomitante du lait de vache contre des sachets de lait dit ordinaire. La sonnette d’alarme tirée par les associations de défense des consommateurs, à leur tête la très dynamique ADIC de la ville de Béjaïa, n’a pas été entendue par les pouvoirs publics puisque la pénurie et le fait d’imposer aux clients le lait de vache sont toujours d’actualité, en cette fin d’année.

Les premiers mis en cause dans cette perturbation sont les laiteries qui utilisent la poudre de lait pour la fabrication d’autres dérivés laitiers, les distributeurs qui changent de circuit aux produits, et enfin les commerçants qui recourent à la vente concomitante. Au milieu de cette anarchie, l’administration reste laxiste et laisse transgresser la loi au grand désespoir du consommateur qu’elle ne protége toujours pas.