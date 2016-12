Rencontre DSA-agriculteurs

Réagissez

La subdivision agricole de la daïra de Tazmalt, en collaboration avec la direction des services des agricoles de la wilaya de Béjaïa, a organisé, la fin de la semaine dernière, une rencontre avec les agricultures en vue de les sensibiliser et les informer sur les mesures à prendre en urgence pour rentabiliser les terres en jachère.

Dans son intervention, M. Haddadi, représentant de la DSA de Béjaïa, axera son intervention sur l’urgence et l’impératif d’exploiter les terres en jachère et les rentabiliser pour participer à assurer la sécurité alimentaire. Selon lui, l’Algérie est le pays le plus pauvre en matière de terres exploitées.

En outre, l’intervenant a invité les agriculteurs présents à opter pour le partenariat en vue d’un investissement dans l’agroalimentaire, seule solution dans l’immédiat.

Pour mieux avertir les agriculteurs, et en particulier ceux détenant des exploitations agricoles collectives et individuelles, le représentant de la DSA les informera

de l’installation de brigades qui se chargeront du suivi et du contrôle des exploitants des terres en jachère.

Dans le même ordre d’idée, M. Charouak, chef de service SARP au sein de la direction des services agricoles, a insisté sur le devoir de préserver les terres agricoles et sauvegarder leur vocation, car, a-t-il averti, «une terre non exploitée est un abus de droit, même si celle-ci relève du domaine privé».

Lors du débat, M. Sahli, propriétaire terrien et agriculteur, est intervenu pour dénoncer «le blocage de son dossier pour l’acquisition d’un tracteur depuis l’année 1990».

En réponse à cet intervenant, M. Haddadi révèlera que la mécanisation est l’un des aspects primordiaux du ministère de l’agriculture, l’informant que tous les soutiens de l’Etat sont gelés à cause de la crise due à la chute des prix du pétrole, à l’exception de la mécanisation et l’irrigation, tout en le rassurant que son dossier sera réexaminé. Ce gel, a-t-il poursuivi, est motivé par l’opération d’assainissement engagée par le secteur de l’agriculture.